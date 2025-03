L’agent de Erling Haaland contacte Liverpool ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Liverpool rêve de recruter un attaquant de premier plan pour la saison prochaine, et a contacté la représentante d'Erling Haaland. Mais pas pour le buteur norvégien.

Surtout connue pour avoir pris la suite de Mino Raiola et être la représentante d’Erling Haaland, Rafaela Pimenta est en contacts avancés avec Liverpool. Mais ce n’est pas pour s’occuper de l’avenir de l’attaquant norvégien, solidement installé à Manchester City et qui ne devrait pas bouger au mercato sauf cataclysme cet été. Même en cas d’absence de Ligue des Champions ou de relégation en 2e division, le cyborg a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas bouger, étant viscéralement attaché aux champions d’Angleterre en titre.

Passé trois fois en France, Sylla décolle en Allemagne

Néanmoins, cela n’empêche pas sa représentante d’avoir ses entrées à Liverpool puisqu’elle discute de la venue de Moussa Sylla. Le buteur de Schalke 04 intéresse les Reds en cas de départ de Darwin Nunez. A 25 ans, l’attaquant franco-malien révélé à Monaco a connu un parcours chaotique l’emmenant aux Pays-Bas puis en L2 française du côté de Caen et de Pau, avant d’exploser avec Schalke 04 cette saison. L’ancien international espoirs français, désormais international malien, voit sa valeur grimper en flèche pour s’approcher des 10 millions d’euros. Les courtisans sont de plus en plus nombreux et Liverpool espère visiblement rafler la mise avant tout le monde, d’où le rapprochement avec l’ancienne avocate brésilienne reconvertie en représentants de footballeur.