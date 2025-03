Deux clubs français sur un international marocain

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouveau latéral gauche, deux clubs français ont fait de Youssef Belammari leur priorité pour le mercato estival prochain. L’occasion pour le joueur de quitter son Maroc natal.

A 26 ans, Youssef Belammari pourrait saisir l’opportunité de quitter le Maroc, son pays natal et dans lequel il évolue depuis le début de sa carrière, pour rejoindre la Ligue 1. Le latéral gauche natif de Casablanca a toujours évolué dans le championnat marocain. Formé au Fath US, il y a ensuite découvert le monde professionnel avant de totaliser 121 matchs sous les couleurs du club de Rabat. Au total, il a inscrit 8 buts et délivré 19 passes décisives. Autant de facteurs qui ont fait de lui la nouvelle recrue du Raja CA en juillet 2023. Ses performances avec le club de sa ville natale lui ont permis de découvrir la sélection marocaine en octobre 2024. Cette juste récompense n’arrive d’ailleurs pas seule puisque deux clubs français ont fait de lui leur priorité pour le prochain marché des transferts estival.

Belammari, deux offres françaises

L'OM en mode Maroc, Benatia valide une arrivée surprise https://t.co/YvbO20nVLs — Foot01.com (@Foot01_com) March 22, 2025

Sélectionné avec le Maroc, Youssef Belammari a probablement envie de sécuriser sa place dans le groupe de Walil Regragui. Heureusement pour lui, deux clubs français sont prêts à lui ouvrir leur porte pour la saison prochaine. Selon les informations d’Africafoot, le Stade Brestois et le FC Lorient sont tous deux fortement intéressés par son profil. A tel point qu’ils ont déjà transmis une offre au Raja CA pour un transfert l’été prochain. Pour rappel, Transfermarkt évalue Belammari à 1,7 million d’euros. Sachant qu’il sera en fin de contrat en juin 2026, le club de Casablanca a tout intérêt à écouter les offres pour un joueur qu’ils ont recruté gratuitement deux ans plus tôt.

Pour Brest et Lorient, il s’agit là d’une excellente piste pour le couloir gauche. Belammari est un joueur particulièrement porté vers l’offensive. Sa technique et sa vivacité en témoignent.