Neymar au Barça, un agent pas si secret israélien aux commandes

Le retour de Neymar au FC Barcelone est en train de prendre de l'ampleur. Le Brésilien a envoyé son meilleur agent discuter avec le club catalan.

Parti d’Arabie Saoudite après 18 mois sans jouer quasiment, Neymar retrouve le sourire à Santos. Un accueil royal, et des premières prestations encourageantes même si ses actions décisives restent effectuées sur des coups de pied arrêtés. Mais l’essentiel est ailleurs pour le prodige de Santos, qui veut retrouver la forme avec cette courte pige dans son club de coeur. L’idée est claire, c’est de retrouver le football européen au mois de juin afin de se préparer avec une saison pleine, en vue de la Coupe du monde 2026. Neymar s’est comme d’habitude fixé de gros objectifs, et va se mettre une grosse pression pour enfin aller chercher le titre qui lui manque tant. Concernant son retour en Europe, c’est un de ses anciens club qui est visé. Et non, ce n’est pas le PSG. Mais bien le FC Barcelone.

Zahavi, le roi des deals miraculeux

Les premières rumeurs en ce sens avaient eu le don de faire sourire, car Neymar n’est plus celui qu’il était en 2016, quand il portait le Barça avec Lionel Messi. Quasiment 10 ans plus tard, il rêve néanmoins de revenir en Catalogne, là où il a vécu ses plus belles années. Et pour cela, il a décidé de faire appel à un faiseur de miracle du mercato : Pini Zahavi. C’est lui qui avait tout arrangé pour la levée de sa clause libératoire et son arrivée au PSG, en négociant son contrat avec le club de la capitale française et en rapprochant tous les camps concernés.

Le super agent israélien a de nombreux atouts dans sa manche, avec notamment des contacts étroits avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Lors de la signature de Neymar au PSG, il n’avait pas le titre officiel d’agent ayant la capacité d’exercer en France, mais grâce à un prête-nom, il a pu récupérer la somme de 12 millions d’euros. Autant dire que Pini Zahavi arrive souvent à ses fins, et s’en tire toujours très bien. Mais cette fois-ci, il ne sera pas question de grosse indemnité de transferts, ni de salaire exorbitant, mais simplement de tenter une nouvelle fois de relancer la carrière de Neymar au plus haut niveau. Un transfert pour les nostalgiques, même si Hansi Flick a déjà été par le passé réticent à faire venir des individualités qui pourraient nuire au collectif catalan.