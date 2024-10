Neymar au Barça, la bombe est lâchée ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Absent des terrains depuis un an en raison d’une blessure au genou, Neymar fait l’objet d’une folle rumeur. Le journal catalan Sport affirme que le Brésilien pourrait revenir à Barcelone lors du prochain mercato estival.

Victime d’une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche le 17 octobre dernier, Neymar n’est toujours pas de retour sur les terrains. Son club d’Al-Hilal en Arabie saoudite commence à sérieusement s’impatienter car habituellement, ce type de blessure entraîne une indisponibilité de six à huit mois. Mais voilà que cela fait un an que Neymar est sur la touche et les Saoudiens n’ont pas eu l’occasion de se régaler beaucoup en le voyant jouer puisque l’ancien n°10 du PSG a disputé seulement cinq matchs avec Al-Hilal depuis sa signature pour 90 ME en août 2023.

La déception est d’autant plus grande que Neymar sera en fin de contrat en juin prochain. Concrètement, l’international brésilien pourrait quitter la Saudi Pro League pour zéro euro, après n’avoir quasiment pas joué. Et qu’on se le dise, ce n’est pas le problème du FC Barcelone, qui rêve de faire revenir son ancien maître à jouer, selon les informations du quotidien catalan Sport. La bombe est lâchée par le média spécialisé, le Barça aimerait faire revenir Neymar pour zéro euro à l’issue de son contrat avec Al-Hilal en juin prochain. Un énorme scoop et un risque maximal de la part de Joan Laporta, qui sait qu’il n’y a aucune garantie avec Neymar, encore plus au vu de son état physique depuis plusieurs mois.

Le Barça veut tenter l'immense coup Neymar

A la recherche d’un renfort offensif pour épauler Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Dani Olmo, le club catalan visait idéalement Erling Haaland. Mais pour des raisons financières assez évidentes, un transfert de l’international norvégien de Manchester City vers le Barça est quasiment impossible. La donne est tout autre pour Neymar, dans la mesure où le Brésilien sera libre et donc accessible sans indemnité de transfert. Au-delà des questions sur le physique de Neymar, il sera intéressant de savoir si le joueur est tenté par un retour en Catalogne. A 32 ans, il peut encore avoir de belles années devant lui et à deux ans de la Coupe du monde aux Etats-Unis, ce challenge pourrait le tenter. Barcelone a en tout cas l’intention de tenter cet immense pari et il faut bien le dire, un retour de Neymar en Europe ne pourrait que réjouir les fans de foot.