Klopp poignarde Liverpool avec le dossier Xavi Simons

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Xavi Simons fait déjà l'objet de toutes les convoitises en vue du mercato estival 2025. Le milieu néerlandais a plusieurs options : PSG, RB Leipzig et même Liverpool. Néanmoins, Jurgen Klopp ne fera aucun cadeau à son ancien club.

A 21 ans, Xavi Simons a l'avenir devant lui mais surtout toute l'Europe ou presque à ses pieds. Le milieu néerlandais a déjà montré l'étendue de son talent à maintes reprises. Cependant, son parcours de carrière n'est pas simple à comprendre. Ancien de la Masia, il a été récupéré jeune par le PSG pour n'être utilisé que très rarement. Simons a explosé au PSV puis à Leipzig. Prêté dans le club saxon par les Parisiens pour la deuxième saison de suite, il reviendra en France cet été avant un possible transfert. Il ne pourra pas être prêté à Leipzig une troisième fois. Les Allemands devront l'acheter définitivement.

Klopp s'oppose à Liverpool pour Simons

Les Roten Bullen devront convaincre financièrement le Paris SG, véritable maître dans ce dossier. Le club parisien n'est pas en odeur de sainteté auprès du clan Simons mais il peut faire monter les enchères. C'est d'autant plus le cas qu'un concurrent est récemment arrivé sur le Néerlandais : Liverpool. Une bataille à trois clubs est lancée et elle pourrait prendre une tournure plus personnelle pour un certain Jurgen Klopp. Comme le rapporte le quotidien catalan Mundo Deportivo, l'ancien manager des Reds s'implique grandement dans la gestion du cas Simons.

Xavi Simons, une mission difficile pour Jürgen Klopp ⬇️⬇️ #PSG https://t.co/2mb6GyJsSM — CulturePSG (@CulturePSG) December 13, 2024

Klopp est devenu depuis quelques semaines le nouveau responsable mondial du football chez Red Bull, propriétaire du RB Leipzig. Il ne fera aucun cadeau au club anglais qu'il a dirigé pendant 8 années, voulant « à tout prix retenir Xavi Simons à Leipzig » malgré le projet de transfert de Liverpool. Mundo Deportivo ajoute même qu’un sentiment de « trahison » progresse de plus en plus chez les supporters des Reds. L'un des managers les plus aimés de l'Histoire du Liverpool FC pourrait-il devenir son ennemi numéro 1 pour un joueur ? Rien n'est moins sûr même si les supporters de football oublient vite les succès passés.