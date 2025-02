Liverpool envoie Mohamed Salah au PSG

Liverpool a enfin fait une offre pour prolonger le contrat de Mohamed Salah. Mais l'Egyptien est très déçu de sa teneur, et va changer d'air cet été si les discussions continuent sur ce ton.

Il n’a pas fallu attendre que le PSG tombe sur Liverpool en Ligue des Champions pour voir cette association apparaitre, mais le timing de cette information est troublant. Toujours en fin de contrat, Mohamed Salah a lancé plusieurs appels du pied à sa direction pour rester chez les Reds encore plusieurs années. Meilleur joueur offensif de la formation de la Mersey, l’Egyptien rêve de signer une prolongation de contrat d’au moins deux ans, avec des conditions similaires aux siennes. Au regard de ses performances, beaucoup seraient prêts à lui octroyer ce privilège. Pas le board de Liverpool, qui n’avance pas du tout dans ce sens.

Selon le journaliste égyptien Ahmed Atta, Mohamed Salah a une offre de prolongation de contrat entre ses mains, mais elle est loin d’être au niveau escompté. « Ce que je sais, c’est que récemment, Salah a reçu une offre formelle pour prolonger. Avec un salaire revu à la baisse, et de beaucoup, par rapport à son actuel contrat. Je ne sais pas à quoi joue le board de Liverpool, car sa priorité est de rester », a livré le journaliste égyptien, pour qui le Pharaon ne se voyait jusqu'à présent pas ailleurs qu’à Liverpool en Europe, surtout en ce moment où les Reds dominent en Angleterre comme en Ligue des Champions.

