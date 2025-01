OL, OM, PSG, ce club turc pille la France

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ce mercato hivernal 2025 est placé sous le signe des ventes en Ligue 1. Les principales formations, PSG-OL-OM, doivent nettement dégraisser. Une bonne nouvelle pour Galatasaray qui a beaucoup d'achats à faire en France.

Ces derniers mois, les propriétaires des clubs français ont beaucoup flambé sur le marché des transferts. John Textor à Lyon, Frank McCourt à Marseille et bien sûr le PSG ont été les plus dépensiers. Cet hiver, place au dégraissage chez les gros de Ligue 1. L'OL doit récupérer plusieurs dizaines de millions d'euros pour équilibrer ses comptes alors que ses rivaux parisiens et marseillais veulent juste rendre leur vestiaire plus gérable. Les bonnes affaires vont être nombreuses en France. Si ce genre de braderie intéresse les Anglais d'habitude, cela excite surtout le leader du championnat turc cette année.

Galatasaray vise 5 joueurs en France

Galatasaray est très ambitieux au mercato hivernal et il compte sur la Ligue 1 pour gagner en compétitivité. Les deux premières cibles du club stambouliote se sont appelées Milan Skriniar au PSG et Georges Mikautadze à l'OL. Cela ne s'arrête pas là selon le compte X d'informations PSGInside-Actus. En effet, les Turcs visent cinq joueurs du championnat de France en tout, dont deux au Paris Saint-Germain.

𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐟𝐟𝐮̂𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐒𝐆 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝’𝐡𝐢𝐯𝐞𝐫.



L'autre cible parisienne n'est autre que Randal Kolo Muani. Néanmoins, l'attaquant délaissé par Luis Enrique aurait décliné la proposition turque. Galatasaray presse aussi l'OM pour Amine Harit, le Marocain ayant perdu la confiance de Roberto de Zerbi cette saison. Le champion de Turquie en titre a aussi des vues sur le Toulousain Zakaria Aboukhlal et le Niçois Pablo Rosario. De quoi renforcer en profondeur l'effectif dirigé par Okan Buruk si tout se conclut. Kolo Muani et Mikautadze semblent difficilement atteignables mais l'espoir est de mise pour les trois autres noms de la liste.