Le PSG vire Florentino Perez des négociations

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a tenté de faire une très grosse prise au PSG, quitte à lâcher Aurélien Tchouameni dans l'échange. Nasser Al-Khelaïfi a dit non.

Très critiqué au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni n’est plus considéré comme un joueur majeur de l’effectif de Carlo Ancelotti. Pendant la pénurie de défenseurs, l’entraineur italien a tenté de le placer en défense centrale, mais cela n’a pas fait l’affaire non plus. Revenu de blessure, le milieu de terrain a bu la tasse ce mercredi soir à Bilbao, et il ne doit son temps de jeu qu’à la blessure d’Eduardo Camavinga actuellement.

Le Real Madrid ne le retiendra clairement pas et cherche même à s’en séparer. Au cour de la capitale espagnole, le média Eda TV révèle ainsi que Florentino Pérez a approché le PSG ces dernières semaines pour savoir si la venue de Tchouaméni, international français qui rentrerait ainsi dans la politique du club francilien, intéresserait le PSG.

Vitinha fait rêver le Real

Le but n’était pas spécialement de vendre l’ancien bordelais et monégasque au champion de France, mais de le céder afin de faire baisser le prix de Vitinha, qui fait saliver le Real Madrid. Un échange avec un rajout financier pour marquer l’envie réelle de Pérez d’aller chercher l’international portugais. Mais les discussions ne sont pas allées bien loin puisque Nasser Al-Khelaïfi a fermement refusé cette approche, expliquant que Vitinha faisait déjà partie des cadres et qu’il allait bientôt prolonger son contrat avec une grosse augmentation de son salaire.

Le message est passé et le Real Madrid va donc devoir trouver une autre destination s’il veut se défaire d’Aurélien Tchouaméni. Un joueur loin d’être fini, mais qui a du mal à trouver sa place au sein des Merengue, et intéresse de son côté Manchester United. Un club qui a souvent récupéré des joueurs du Real Madrid, même si cela n’a pas toujours fonctionné.