PL ‍: Alexander Isak et Newcastle, rupture annoncée ‍!

Sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2028, Alexander Isak pourrait quitter les Magpies cet été selon la presse anglaise, qui explique que les deux parties n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation.

En discussions avec Newcastle depuis plusieurs semaines pour une prolongation de son contrat au-delà de juin 2028, Alexander Isak n’a toujours pas trouvé d’accord avec les Magpies. L’information est sortie par CaughtOffside et risque de faire grand bruit en Angleterre, où les performances de l’attaquant suédois sont scrutées par de nombreux cadors européens dont Arsenal ou encore Liverpool. A en croire le média britannique, Newcastle s’impatiente à tel point que le club détenu par l’Arabie Saoudite aurait tout simplement mis un terme pour le moment aux discussions avec son attaquant star, ouvrant par la même occasion la porte à son départ lors du prochain mercato.

🚨 Newcastle have paused contract talks with Alexander Isak after he did NOT accept their initial proposals, with the club now set to reassess & plan their next move. Both Arsenal & Liverpool increasingly view Isak as their top priority up front this summer. [@caughtoffside] pic.twitter.com/b50giChSOw