L'OM et Rennes se battent pour Alexander Djiku

Après avoir signé Amine Gouiri il y a quelques heures, l'OM veut désormais se pencher sur le recrutement d'un défenseur. Le profil d'Alexander Djiku plait beaucoup à la direction phocéenne.

L'OM veut se montrer actif en cette fin de marché des transferts hivernal. Roberto De Zerbi souhaite encore du renfort malgré la récente venue d'Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. En effet, Lilian Brassier vient de partir et l'objectif est de remplacer l'ancien joueur du Stade Brestois. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont à la recherche de la perle rare et pourraient bien avoir trouvé leur bonheur en Turquie du côté du Fenerbahce.

L'OM veut piocher en Turquie dans les prochaines heures

Selon les informations de La Minute OM, l'Olympique de Marseille est en effet chaud à l'idée de s'attacher les services d'Alexander Djiku. L’ancien Strasbourgeois arrive en fin de contrat en juin 2026 et ne serait pas contre une nouvelle expérience en France. Le club d'Istanbul estime le défenseur de 30 ans à moins de 10 millions d'euros. Si les Phocéens veulent avoir gain de cause dans ce dossier, ils devront faire rapidement car... le Stade Rennais est également dans le coup, tout comme Villarreal.

Le Ghanéen est au top de sa forme et a la confiance de José Mourinho, qui l'a utilisé à 26 reprises depuis le début de la saison. Mais les récentes arrivées de Milan Skriniar et Diego Carlos pourraient bien finir par menacer son temps de jeu. Le projet qui lui sera proposé sera donc déterminant. A Marseille, Djiku aurait un temps de jeu garanti, ce qui n'est pas à négliger. Son expérience du haut niveau et de la Ligue 1 pourrait en plus faire gagner du temps aux troupes de Roberto De Zerbi, qui ne manquent pas d'ambition en cette année 2025.