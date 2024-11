Un splendide rebond dans un club légendaire pour Sergio Ramos ‍?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Sans club depuis l’été dernier et la fin de son aventure à Séville, Sergio Ramos n’a toujours pas raccroché les crampons.

A 38 ans, le défenseur central rêve de dire oui à un dernier projet et l’Amérique du Sud pourrait bien l’accueillir les bras ouverts. Fichajes annonce ainsi que Boca Juniors négocie avec le frère et agent de l’ancien joueur du Real Madrid et du PSG. Des informations qui apparaissent quelques jours après la rumeur d'une éventuelle arrivée en Egypte. Nul doute que sa grinta aurait de quoi séduire au sein du club de Buenos Aires, alors que Boca Juniors est bien moins flamboyant ces derniers temps.

Pour la première fois depuis 2017, le club argentin ne s’est pas qualifié pour la Copa Libertadores cette saison, la Ligue des Champions sud-américaine. Une terrible douche froide pour une formation qui a été finaliste de l’épreuve en 2023, et vainqueur de l’édition à six reprises au total. Nul doute que les pensionnaires de la Bombonera rêvent de recrues de prestige pour redorer leur blason, alors que Boca Juniors n’a pas non plus brillé en championnat ou en Copa Sudamerica, éliminé par Cruzeiro dès les 1/8e de finale.