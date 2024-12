Pogba excite les foules avec une annonce mystérieuse

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Et si Paul Pogba avait enfin fait son choix concernant son futur club ? C’est ce que l’on peut déduire de la dernière story Instagram du champion du monde 2018, qui a cependant laissé peu d’indices aux observateurs.

Officiellement libre de tout contrat depuis sa résiliation de contrat à la Juventus Turin, Paul Pogba va maintenant devoir choisir son futur club. L’international français est beaucoup associé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours, sans que l’on sache encore si le club phocéen va en faire une priorité dans l’optique du mercato hivernal. Quoi qu’il en soit, Paul Pogba a bien l’intention de régler assez vite la question de son avenir. Le joueur de 31 ans souhaite se remettre au travail le plus vite possible et ambitionne de retrouver l’Equipe de France dans l’objectif de disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

👀🇫🇷 Paul Pogba on Instagram. pic.twitter.com/yEJNwLcspX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2024

Les observateurs et les fans de « La Pioche » sont suspendus à la décision du joueur, et l’heure tant attendue de révéler son choix semble approcher pour Paul Pogba. La preuve, le joueur lui-même a fait monter la sauce sur son compte Instagram en publiant une story mystérieuse avec un sablier et deux smileys évocateurs… comme si l’international tricolore avait envie de faire une annonce, mais qu’il ne pouvait pas trop en dire pour le moment.

L'annonce de Paul Pogba imminente ?

Il aura en tout cas fallu quelques minutes seulement à l’ancien joueur de Manchester United pour exciter les foules, chacun sur les réseaux sociaux y allant de son petit commentaire et de sa prédiction sur le choix futur de Paul Pogba. Chez les supporters de l’Olympique de Marseille bien sûr, on est à l’affût depuis la prise de parole d’Adrien Rabiot, lequel a fait un forcing inattendu pour faire venir à l’OM son ancien coéquipier de l’Equipe de France. Reste maintenant à savoir quand le choix de Paul Pogba sera-t-il divulgué, lui qui sera autorisé à reprendre la compétition en mars prochain.