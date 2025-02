180 millions d’euros, le PSG dépouillé par les Saoudiens

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG sait ce qu'il a à faire s'il veut faire plaisir à Luis Enrique l'été prochain. Un grand attaquant est attendu, mais les prix montent dangereusement.

Le PSG version Luis Enrique joue sans avant-centre de métier. Mais au détour de quelques remarques cette saison, l’entraineur espagnol a fait savoir que ce système n’était pas définitif et qu’il aimerait bien évoluer avec un vrai numéro 9, à condition d’avoir un joueur d’un autre niveau que Gonçalo Ramos. Si cela n’est pas très sympa pour le Portugais, cela donne le ton pour le mercato estival où le PSG a très envie de faire plaisir à son entraineur récemment prolongé. Pour cela, les regards se tournent vers un joueur que Luis Campos rêve de faire signer : Alexander Isak. L’ancienne flèche de la Real Sociedad a réussi son pari en s’imposant à Newcastle, et cette saison, si les Magpies sont en course pour le Top4 de la Premier League, c’est en grande partie grâce au Suédois. Sa qualité technique, sa polyvalence et sa capacité à fixer les défenses en plus de son efficacité bien sûr, en font un joueur très courtisé en vue de l’été prochain. Arsenal en rêve pour enfin mettre un terme à ses recherches d’un avant-centre.

Arsenal et le PSG sont chauds

Ice cold Isak 🥶 pic.twitter.com/oBEGr0XGMm — Newcastle United (@NUFC) February 19, 2025

Une grosse concurrence Arsenal-PSG sur ce dossier donc, mais la position de Newcastle risque d’en faire réfléchir plus d’un. En effet, les Magpies sont actuellement 7e de Premier League, à seulement trois points de Manchester City, 4e, alors que la cinquième place pourrait octroyer une place supplémentaire en Ligue des Champions. Et en cas de qualification pour la C1, le club du nord de l’Angleterre prévoit de mettre d’énormes barbelés autour d’Alexander Isak affirme le Mirror. C’est une somme de 180 millions d’euros qui sera demandée pour autoriser le Suédois à quitter le club. Le natif de Solna, à 25 ans, pourrait être libéré à un tarif inférieur s’il n’y a pas de Ligue des Champions à Saint James’ Park la saison prochaine, mais le PSG et Arsenal sont prévenus, il faudra le troisième plus gros transfert de l’histoire du football pour récupérer Alexander Isak. Pas de problème en théorie pour le Qatar, qui a déjà à son palmarès les deux plus gros transfert de l'histoire depuis 2017 et les signatures de Neymar et Mbappé.