Mercato ‍: Van Dijk et Skriniar, le rêve fou de Galatasaray

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Galatasaray faisait un énorme coup en parvenant à faire signer Victor Osimhen en prêt depuis le Napoli. Les Turcs ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin et rêvent désormais de recruter d'autres stars du ballon rond.

Galatasaray souhaite bien dominer le football turc dans les prochaines années et est apparemment prêt à mettre tous les ingrédients pour y parvenir. Le club d'Istanbul veut se renforcer à des postes bien précis. La défense est jugée comme un chantier prioritaire. Galatasaray veut apporter de l'expérience à son équipe et souhaite faire des bonnes affaires un peu partout en Europe. En France et en Ligue 1, on sait le club turc plus qu'intéressé par les services de Milan Skriniar, qui veut quitter le club de la capitale. Mais voilà, le Slovaque a d'autres offres sous la main et fait pour le moment patienter les leaders de Super Lig. Outre Skriniar, Galatasaray a un autre objectif en tête, à savoir celui de signer... Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk, Liverpool se prépare déjà au pire

Selon les derniers échos venus de TMW, la formation turque veut en effet tenter de convaincre le Néerlandais de rallier la Super Lig dès la saison prochaine. Virgil van Dijk sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec Liverpool et il ne trouve pour le moment pas d'accord pour prolonger son bail dans la Mersey. A 33 ans, il pourrait donc envisager sérieusement un départ. Il se dit en plus que Galatasaray est prêt à lui faire une proposition très lucrative au niveau salarial pour s'attacher ses services. Avant d'aller plus loin avec l'ancien du Celtic, le club d'Istanbul veut se renforcer cet hiver. Milan Skriniar pourrait donc être l'heureux élu et composer une charnière de choc la saison prochaine avec van Dijk.