Neymar aux Etats-Unis, Lionel Messi fait un caprice

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Al-Hilal en juin prochain, Neymar fait l’objet d’un intérêt de l’Inter Miami. Derrière cette possible signature de la star brésilienne en MLS se cache en réalité un caprice de Lionel Messi.

L’aventure de Neymar en Arabie Saoudite touche à sa fin et il n’en restera pas grand chose puisque l’international brésilien a été blessé durant la majorité de son séjour en Saudi Pro League. Victime d’une rupture des ligaments croisés avec la sélection auriverde après seulement cinq matchs disputés dans le championnat saoudien, l’ex-meneur de jeu du PSG est tout juste sur le retour. A six mois de la fin du contrat de Neymar, Al-Hilal peut l’avoir mauvaise car le club saoudien n’aura finalement que très peu profité de sa star.

Et alors qu’il vient tout juste de faire son retour sur les terrains, son avenir est au coeur de toutes les préoccupations. Ces derniers jours, la rumeur d’un intérêt de l’Inter Miami a notamment été évoquée. Une potentielle signature confirmée par le site MLS Multiplex, qui indique qu’un homme n’est pas étranger à cet intérêt de l’Inter Miami pour Neymar… Lionel Messi. Ancien coéquipier du Brésilien au Barça puis au PSG, l’international argentin apprécie toujours autant Neymar et aimerait profiter de lui à l’Inter Miami.

Lionel Messi veut Neymar à l'Inter Miami

Après avoir fait rapatrier Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets, le sextuple Ballon d’Or verrait d’un très bon oeil la venue d’un ex-Catalan de plus. Reste que cette fois, la marche pourrait être trop haute pour l’Inter Miami, dont les finances ne permettront peut-être pas d’assumer le salaire colossal de Neymar. Et pour cause, le Brésilien perçoit 100 millions d’euros par an à Al-Hilal. Une somme que l’Inter Miami aura beaucoup de mal à mettre sur la table au vu de ses dépenses actuelles avec les salaires de Messi et de toutes les autres anciennes stars du Barça. Mais La Pulga compte bien faire le forcing auprès de ses dirigeants pour obtenir gain de cause l’été prochain.