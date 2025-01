Le Real Madrid met Tchouaméni en vente pour 80 millions

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Pointé du doigt comme l'un des coupables au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni est bien parti pour être la victime du club espagnol cet hiver au mercato.

Acheté 80 millions d’euros en 2022, Aurélien Tchouaméni avait débuté fort avec le Real Madrid. Progressivement, le milieu de terrain s’était imposé comme une valeur sure, un parfait complément aux tauliers que sont Toni Kroos et Luka Modric. Mais la saison dernière avait déjà été compliquée pour le natif de Rouen, avec un nombre de titularisations en baisse. Et rien ne s’arrange en ce moment, car Carlo Ancelotti, privé de défenseurs centraux, s’entête à le faire jouer à ce poste où il n’est clairement pas à l’aise. Le carton encaissé face au FC Barcelone (2-5) le week-end dernier a provoqué une furia contre lui, même si les joueurs madrilènes en veulent plus à leur entraineur de mettre le Français à un poste qu’il ne maitrise pas.

Le Real ne veut pas perdre d'argent

Néanmoins, face aux critiques et au fait que Tchouaméni peine à retrouver son meilleur niveau y compris quand il occupe sa place de prédilection, le Real Madrid a décidé de prendre une grande décision. Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison Blanche, l’ancien bordelais est mis sur le marché des transferts. Selon Fichajes, Florentino Pérez espère tout de même encore vendre l’international français à un très bon prix, puisqu’il compte en récupérer 80 millions d’euros. Soit le montant déboursé pour le faire venir de Monaco.

Et si Pérez a de telles ambitions, c’est qu’il sait très bien quels sont les deux clubs qui rêvent de récupérer le milieu de terrain. Il s’agit de Manchester City et de Liverpool, qui estiment que Tchouaméni a un physique capable de s’imposer en Premier League, et des qualités qui peuvent revenir rapidement en cas de confiance.