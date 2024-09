Le Real Madrid vise un gardien français pour l'après-Courtois

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Abondance de biens ne nuit pas, cela pourrait être la devise du Real Madrid qui cherche à recruter un gardien de but d'ampleur pour préparer la suite de Thibaut Courtois.

Longuement blessé la saison passée, Thibaut Courtois a été parfaitement secondé par Andriy Lunin, qui a été récompensé de ses performances en prolongeant son contrat avec le Real Madrid. Le club espagnol est donc bien pourvu, mais cela ne l’empêche pas de regarder l’avenir et le mercato. Certes, Courtois est encore jeune pour un gardien du haut de ses 32 ans, et il a encore quelques belles années devant lui. Mais sa grave blessure a provoqué un regain d’intérêt pour un nouveau gardien capable de prendre la relève dans les années à venir. Et selon le journaliste Rudy Galetti, c’est un gardien de l’équipe de France qui fait rêver Florentino Pérez. Il s’agit de Mike Maignan, le numéro 1 incontesté des Bleus et indiscutable également au Milan AC.

Une très grosse concurrence, le Real n'a pas peur

Toutefois, les discussions pour sa prolongation de contrat stagnent et ouvrent forcément des portes pour les clubs intéressés. L’ancien gardien du PSG et de Lille est toujours sous contrat jusqu’en juin 2026, mais il ne lui restera plus qu’une année restante à la fin de cette saison. L’occasion pour le Real Madrid de compter un international français de plus dans ses rangs après Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy ou Eduardo Camavinga.

Néanmoins, malgré le fait que le profil de Mike Maignan soit tout de même attractif, la crainte est grande dans la presse espagnole de voir le Real Madrid se présenter prochainement avec deux gardiens de stature internationale, même si Courtois a mis un terme à son aventure avec les Diables Rouges, et de créer ainsi une concurrence qui risquerait de faire grincer des dents. Mais le club espagnol le prouve encore cette année avec des joueurs comme Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrygo, accumuler des éléments forts ne le dérange pas, surtout quand le Mister Carlo Ancelotti parvient à gérer son vestiaire de main de maitre.