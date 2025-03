L'Arabie Saoudite ose un coup énorme à Arsenal

Les défenseurs d'Arsenal ont la cote au mercato. Saliba et Calafiori sont visés par le Real Madrid. Gabriel est lui aussi convoité pour l'été prochain mais la menace est encore plus sérieuse sur le plan financier avec l'Arabie Saoudite comme candidat.

Toujours dans la course au titre de champion d'Angleterre, Arsenal mise sur une grosse défense. A défaut de posséder l'avant-centre le plus efficace du Royaume, les Gunners sont les plus solides derrière. Personne n'a encaissé moins de buts qu'eux en Premier League (24). Une réussite qui les laisse à 12 points du leader Liverpool mais qui fait des envieux. Plusieurs défenseurs d'Arsenal sont convoités en vue du mercato : William Saliba et Riccardo Calafiori sont dans les petits papiers du Real Madrid par exemple. Ces joueurs sont importants mais que dire de Gabriel Magalhaes.

Elément indispensable du onze de Mikel Arteta, l'ancien lillois a disputé tous les matchs de Premier League comme titulaire. Le Brésilien de 27 ans est l'une des références d'Angleterre à son poste. De quoi séduire en Arabie Saoudite où Al-Nassr veut son transfert pour l'été prochain selon le journaliste Ben Jacobs de GiveMeSport. Le club de Cristiano Ronaldo a déjà contacté le joueur et prévoit « une offre estivale ambitieuse ». On parle notamment d'un salaire annuel de 20 millions d'euros, trois fois le salaire actuel de Gabriel à Arsenal.

🚨 Al-Nassr are planning an ambitious summer bid for Gabriel Magalhães & have already made an initial approach to the player. Arsenal are unlikely to even consider offers for under €100m & the club’s firm preference is for him to extend his contract. [@JacobsBen] pic.twitter.com/CLcKsXtj6G