Officiel ‍: Przemyslaw Frankowski quitte Lens pour Galatasaray

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Désireux de changer d’air depuis que Galatasaray l’a contacté très récemment, Przemyslaw Frankowski a signé pour le club d’Istanbul. Le latéral polonais est arrivé ce lundi et a immédiatement rejoint le « Gala », sous la forme d’un prêt avec option d’achat. La formation turque a détaillé ce départ très particulier, avec un prêt payant d’un million d’euros, et une option qui sera ensuite de 7 millions d’euros. L’addition finale pourra se monter à 13,1 millions d’euros si les bonus sont atteints et que l’option d’achat est levée.