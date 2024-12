Rayan Cherki au PSG, les supporters s'emballent

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Proche de s’engager au Paris Saint-Germain l’été dernier, Rayan Cherki est finalement resté à Lyon et a prolongé son contrat. Face à l’urgence financière de l’OL, le PSG garde un œil sur ce joueur qui plait à Luis Enrique et Luis Campos.

Les derniers mois de Rayan Cherki ont été particulièrement mouvementés. De placardisé pendant la préparation estivale et proche de quitter l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un transfert à titulaire indiscutable dans la formation de Pierre Sage, il n’y a apparemment qu’un pas. L’été dernier, il aurait pu s’engager au Paris Saint-Germain avant de se raviser pour attendre d’autres opportunités. Finalement, il est resté à Lyon et a prolongé jusqu’en 2027, dont une année en option. Si les relations entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor sont aujourd'hui glaciales, la direction sportive parisienne n’est pas rancunière, elle qui garde un œil attentif sur la situation de Rayan Cherki. Mais gare à la concurrence.

Rayan Cherki fait rêver le PSG et Liverpool

OL : L'Atalanta Bergame contacte Lyon pour Cherki ! https://t.co/mGWhvXu9P1 — Foot01.com (@Foot01_com) December 18, 2024

Selon les informations de Foot Mercato, les excellentes prestations de Rayan Cherki depuis sa réintégration dans le groupe de l’Olympique Lyonnais début septembre obligent de nombreux clubs à scruter avec attention sa situation. Le média francophone affirme que le Paris Saint-Germain et Liverpool sont les deux clubs les plus avancés sur le dossier. Les deux écuries concurrentes pousseraient même pour que Rayan Cherki et l’OL acceptent un départ dès le mois de janvier.

En connaissant la situation économique des Gones, les clubs intéressés par le natif de Lyon savent qu’ils peuvent pousser le club rhodanien à accepter leur offre. Réaliser un transfert dès cet hiver permettra surtout d’éviter une concurrence encore plus rude une fois la saison terminée. Vu que Rayan Cherki dispose d’une cote croissante, son transfert pourrait rapporter au moins 30 millions d’euros, somme minimale demandée par John Textor et ses hommes.

Malgré ce montant, il est clair que la forme du médaillé d'argent des JO de Paris 2024 fait saliver les fans parisiens. Sur les réseaux, ils sont nombreux à avoir réagi à cette information en reconnaissant qu'une telle arrivée les faisait saliver. Le voir prendre la place d'un Lee ou parfois d'un Barcola sur courant alternatif a de quoi envoyer du rêve pour un PSG qui se cherche encore offensivement dans les gros matchs.