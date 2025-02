Rashford déprime, il ne pense qu'au Barça

Poussé vers la sortie par Manchester United cet hiver, Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa. Mais l’attaquant anglais rêve toujours du FC Barcelone.

Malgré les difficultés offensives de son équipe, Ruben Amorim a été très clair avec ses dirigeants au sujet de Marcus Rashford lors du mercato hivernal. Pas question pour l’entraîneur portugais de Manchester United de conserver dans son effectif un joueur dont l’attitude ne l’a pas convaincu, notamment lors des entraînements. Poussé vers la sortie par son club formateur, Marcus Rashford a fait l’objet de multiples rumeurs : Marseille, Dortmund, Barcelone… pour finalement être prêté à Aston Villa.

Marcus Rashford created the most chances (4) and completed the most dribbles (3) of any player during Aston Villa vs Ipswich today.



He played 45 minutes 👏#AVFC | #AVLIPS pic.twitter.com/O0CpmQQ60E