Il claque la porte du PSG et cartonne, le mercato s’enflamme

Par Quentin Mallet

Cible prioritaire de Newcastle lors du mercato estival 2022, Hugo Ekitiké avait finalement pris un chemin différent. Aujourd'hui en Bundesliga, il aurait encore les faveurs des Magpies.

Il y a deux ans et demi, à la fin de la saison 2021-2022, Hugo Ekitiké faisait figure de très grand espoir du football français. Avec le Stade de Reims, son club formateur, il découvre la Ligue 1 et la terrorise à seulement 19 ans. Pour sa première saison complète en France, il totalise 10 buts et 4 passes décisives en 24 rencontres de championnat. Son profil a naturellement intrigué de nombreux clubs européens. Si c'est finalement au Paris Saint-Germain qu'il s'est engagé, Hugo Ekitiké a été très proche de signer à Newcastle, club avec lequel la direction rémoise avait pourtant un accord. Deux ans plus tard, les Magpies voudraient revenir à la charge alors que l'attaquant a disparu des radars pendant son aventure au PSG, et ne semblait plus mettre un pied devant l'autre avec Paris.

Hugo Ekitiké, le fiasco du PSG est loin

Sa carrière relancée, Ekitike peut remercier le PSG https://t.co/7OVa1cmKMS — Foot01.com (@Foot01_com) October 19, 2024

L'été dernier, Hugo Ekitiké était transféré officiellement à l'Eintracht Franfort. Depuis, il s'éclate sur les terrains allemands. Déjà auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il régale aussi par ses dribbles chaloupés. C'est donc tout naturellement que ses prestations ont fait écho chez les dirigeants de Newcastle. Ceux qui l'ont vu refuser leur offre il y a deux ans compteraient tenter à nouveau le coup, indique Chronicle Live.

Les Magpies apprécient toujours autant son profil. Sa polyvalence est d'ailleurs remarquée, lui qui peut aussi jouer sur un côté lorsque le jeu le veut. Il faudra toutefois compter sur un sacré pactole pour se l'offrir. En pleine forme, Hugo Ekitiké voit sa valeur marchande croître depuis son arrivée à Francfort. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le buteur de 22 ans est évalué à 30 millions d'euros. Sachant qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2029 et que l'Eintracht a l'habitude de négocier ses joueurs à la hausse ces derniers temps – Kolo Muani et Pacho, par exemple -, il y a fort à parier que si transfert il y a, il se fera à coups de plusieurs dizaines de millions d'euros. De quoi enrichir le club allemand qui avait initialement dépensé 16.5ME pour se l'offrir.