Benjamin Mendy s'exile en Suisse

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Inutilisé au FC Lorient où il n’a jamais réussi à prouver qu’il pouvait retrouver son niveau, Benjamin Mendy n’avait pas non plus montré la motivation pour inverser la tendance. Son départ est désormais officiel, puisque le latéral passé par l’AS Monaco, l’OM et Manchester City, a rejoint le FC Zurich. Le club suisse a annoncé sa venue avec effet immédiat, preuve que son contrat a été résilié avec les Merlus. Benjamin Mendy s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec Zurich. « Nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d'avoir pu recruter un joueur de si haut calibre. Il sera un soutien important, notamment pour nos jeunes joueurs », a fait savoir le président du FC Zurich, Ancillo Canepa, qui mise sur le latéral gauche pour aider son équipe à aller chercher le maintien, elle qui est 8e sur 12 en Super League.