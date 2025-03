Jules Koundé, Chelsea vient soulager le Barça

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone ne fait aucun effort pour garder Jules Koundé, qui intéresse donc du beau monde, notamment en Angleterre.

Poussé dehors par le FC Barcelone, non pas en raison de son niveau mais de sa valeur marchande et de la volonté de récupérer de l’argent avec un beau transfert, Jules Koundé est bien obligé de regarder ce qu’on lui propose ailleurs. Le latéral français est surtout mis en valeur pour ses qualités défensives et sa solidité dans les duels, ce qui a de quoi séduire en Premier League. Trois ans après avoir tenté de le recruter, Chelsea revient ainsi à l’abordage annonce le quotidien espagnol Sport. Le FC Barcelone pourrait ainsi récupérer la somme mise pour le faire venir du FC Séville, à savoir 50 millions d’euros.

Une prolongation peu probable

Le quotidien sportif fait tout de même une précision de taille, à savoir que cette situation pourrait être remise en cause par une belle surprise, à savoir une prolongation de contrat. L’accord est jugé comme difficile à atteindre, mais Koundé a le désir de rester en Catalogne, lui qui est un cadre d’Hansi Flick et ne voit pas pourquoi il est poussé dehors de cette façon. A 26 ans, le natif de Paris est en tout cas a un carrefour de sa carrière, et l’intérêt de Chelsea pourrait lui permettre de découvrir la Premier League, même si les Blues ne sont pas encore assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions en revanche.