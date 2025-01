L'OM dit adieu à cette pépite, Unai Emery trop rapide

L'OM a retenté sa chance pour récupérer Tidiam Gomis du SM Caen, mais Aston Villa va boucler sa signature dans les prochains jours.

Joueur prometteur du SM Caen, Tidiam Gomis était suivi par de nombreux clubs ces dernières semaines. Le profil de l’ailier gauche avait non seulement tapé dans l’oeil des observateurs en raison de ses débuts remarqués en Ligue 2 à seulement 18 ans, mais surtout sa situation contractuelle avait marqué les esprits puisqu’il est libre de s’engager pour le club de son choix au mois de juin 2025. Selon L’Equipe, l’OM n’a pas lâché le joueur natif de la région parisienne, mais arrivé en 2023 à Malherbe, et qui compte déjà 25 matchs en professionnels. L’intérêt, déjà concret l’été dernier, s’est renouvelé cet hiver, mais Marseille, comme Leipzig et le Milan AC, vont devoir accepter leur défaite.

🚨🦁🟣 EXCL - Aston Villa’s now closing on Tidiam Gomis !



🇫🇷🤝 The agreements are being finalized between the clubs, who are currently settling the last details. Gomis will remain at Stade Malherbe de Caen until the end of the season and will sign a five-year contract with… pic.twitter.com/kk0geKVDl4