Un club de Ligue 1 fait le bonheur d'Emiliano Martinez

Par Guillaume Conte

La gronde monte à Barcelone contre Marc-André Ter Stegen, après le fiasco contre Monaco qui a mis en lumière son niveau de jeu insuffisant. Emiliano Martinez pourrait en profiter.

L’AS Monaco a créé la sensation cette semaine en prenant le meilleur sur le FC Barcelone. Tout s’est joué en début de match sur une relance clairement pas inspirée de Marc-André Ter Stegen, provoquant une perte de balle coupable en plein axe, et un carton rouge immédiat pour Eric Garcia. Les Catalans ont ensuite subi les foudres du club de la Principauté et ont concédé leur première défaite de la saison 2-1. Après le match, le capitaine du club blaugrana a été pointé du doigt, surtout qu’il n’a pas été impérial sur la frappe d’Ilenikhena qu’il a détourné dans son propre but. C’en est trop pour les fans du Barça, qui ne veulent plus voir le gardien allemand dans les buts. Problème de taille, Ter Stegen est indétrônable depuis 10 ans et n’a quasiment pas de concurrent, son seul remplaçant étant le portier issu de la Masia Iñaki Peña, qui n’a que 21 matchs au compteur depuis 2021.

Ter Stegen, la fin de l'état de grâce ?

Un problème de taille et qui pourrait se régler au prochain mercato, selon Barça Universal, puisque les supporters poussent fort pour l’arrivée d’un nouveau gardien. Et celui-ci pourrait être Emiliano Martinez, qui réalise des saisons solides avec Aston Villa après avoir bien sûr brillé avec l’Argentine à la Coupe du monde 2022. A 32 ans, le natif de Mar del Plata a trouvé sa place en Premier League après des débuts compliqués à Arsenal, et découvre même la Ligue des Champions cette saison. Néanmoins, l’idée d’arriver en sauveur au FC Barcelone dans les mois à venir pourrait l’intéresser étant donné le prestige du club catalan.

Une preuve de plus que la fin de Ter Stegen devient envisageable au Barça, où le match face à Monaco a mis en lumière que le portier allemand n’est plus aussi impressionnant que par le passé ces derniers temps.