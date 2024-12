Montpellier pose trois conditions impossibles à l’OM

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté cette saison, Montpellier doit se renforcer et rêve d'un joli coup de main de l'OM pour cela. Cela risque de rester un rêve.

Grandement victime de la baisse drastique des droits télé, Montpellier a décidé de ne pas se renforcer au mercato l’été dernier. Cela a donné une première partie de saison catastrophique, avec une dernière place du classement et seulement 9 points marqués en 15 rencontres. Les mauvais résultats s’enchainent et la Coupe de France, avec un match face au Puy, peut permettre de reprendre un peu de confiance bienvenue. Mais il sera difficile d’aller chercher le maintien sans quelques changements de taille cet hiver. Jean-Louis Gasset espère du sang neuf, et Laurent Nicollin également.

Wahi à Montpellier, Nicollin est lucide

Le président du MHSC a fait savoir que cela devrait bouger pour éviter une relégation impossible à éviter si les choses continuent ainsi. Dans le Midi Libre, le fils de « Loulou » Nicollin a rebondi sur la rumeur renvoyant Elye Wahi de l'OM vers l’Hérault, là où il s’était révélé il y a quelques années. Si cette perspective peut légitimement faire saliver, les conditions pour que ce retour soit possible paraissent surtout folkloriques. « Oui, on cherche à se renforcer pour cet hiver, et il y aura des départs également. Wahi ? Si l’OM prend en charge son salaire et nous le prête, et s’il veut passer six mois chez nous... Mais je ne suis pas au courant », a lucidement expliqué le dirigeant de la Paillade, qui sait bien que l’OM ne se mettra pas dans une situation de prêter un joueur tout en payant tout son salaire simplement pour tenter de relancer un élément qui n’a en effet pas donné satisfaction à Roberto De Zerbi pour le moment. Wahi a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas partir cet hiver, et s’il devait être poussé dehors, il n’est pas certain qu’une arrivée chez le dernier de Ligue 1 le séduise beaucoup, malgré les bons souvenirs de son passé à Montpellier.