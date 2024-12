60 millions de réduction, la grosse annonce sur Thomas Lemar

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Quatre matchs en deux ans. Thomas Lemar, champion du monde avec l’équipe de France en 2018 faut-il le rappeler, a disparu de la circulation. Le milieu de terrain n’a jamais réussi à convaincre Diego Simeone et quand il pouvait avoir sa chance, il a été freiné par de nombreuses blessures. L’ancien monégasque a forcément vu son prix chuter en flèche, mais il est néanmoins l’heure pour l’Atlético de Madrid de s’en séparer. Ce lundi, AS révèle que Diego Simeone lui a indiqué la porte de sortie pour le mercato de janvier, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027. Et le copieux salaire qui va avec.

Mais si Thomas Lemar veut se relancer, c’est le moment où jamais car les Matelassiers ne seront pas gourmands pour le vendre. Une somme comprise entre 10 et 12 millions d’euros sera demandée. Un montant légitime pour un joueur dont personne ne doute du talent, mais qui ne joue tout simplement pas du tout. Voilà qui risque de faire mal aux finances de l’Atlético de Madrid car le club de la capitale avait déboursé 72 millions d’euros pour le faire venir de l’AS Monaco en 2018. Mais il est temps de limiter la casse et même à ce prix, il n’est pas certain que le joueur né en Guadeloupe et révélé à Caen trouve preneur. A moins qu’une formation de Ligue 1 ne saisisse l’opportunité de relancer la carrière du milieu qui n’a plus joué en équipe de France depuis une courte apparition à l’Euro 2021.