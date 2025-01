Mercato ‍: Rashford balaye trois offres XXL d’Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Mis de côté par Ruben Amorim, Marcus Rashford se verrait bien quitter Manchester United durant ce mercato d’hiver. Mais pas pour aller n’importe où, sachant que l’attaquant anglais vient de refuser des offres XXL venues d’Arabie Saoudite.

Co-meilleur buteur de Manchester United en Premier League cette saison avec quatre réalisations, Marcus Rashford ne figure toutefois plus dans l’équipe-type de MU. Ces dernières semaines, l’attaquant anglais a même été mis de côté par Ruben Amorim, qui ne l’a plus fait jouer depuis mi-décembre. Autant dire que Rashford réfléchit sérieusement à quitter United durant ce marché des transferts, d’autant plus que ses dirigeants sont prêts à le laisser partir en cas d’une belle offre. Le 17 décembre dernier, Rashford évoquait d’ailleurs une éventuelle fuite hivernale : « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United ». Sauf que pour l’instant, le joueur de 27 ans est toujours chez les Red Devils, alors qu’il a récemment reçu trois énormes offres provenant d’Arabie Saoudite. Selon le Manchester Evening News, les clubs d’Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Qadsiah ont effectivement tenté leurs chances avec Rashford, avec notamment une offre colossale assortie d’un salaire annuel de 40 millions d’euros par an. Mais l’attaquant de MU a poliment refusé, comme toutes les approches venues de Turquie.

Rashford dit non à l’Arabie Saoudite

Marcus Rashford a refusé 3 propositions de contrat de £35m par saison de la Saudi Pro League. [@ChrisWheelerDM] #MUFC pic.twitter.com/9R7eyFzKQ6 — Manchester United (@MUnitedFR) January 2, 2025

Une décision qui peut étonner, car peu de joueurs auraient refusé un tel pont d’or, mais Rashford, lui, veut rester dans un championnat compétitif, comme en Premier League, avec l’objectif de retrouver la sélection anglaise. Fraîchement repris par Thomas Tuchel, les Three Lions avancent sans Rashford depuis mars dernier. Pas retenu pour le dernier Euro, l’homme aux 60 sélections veut regagner sa place en vue de la Coupe du Monde 2026. C’est donc avec une certaine exigence que Rashford choisira son prochain club. Sauf que pour l’instant, il n’attire pas de grands clubs européens, en raison notamment d’un salaire jugé trop élevé (1,5 ME par mois). Sous contrat avec United jusqu’en 2028, Rashford espère donc trouver une belle porte de sortie en janvier, peut-être sous la forme d’un prêt. Mais si sa quête de nouveau défi venait à ne pas aboutir, l’Anglais fera tout pour regagner la confiance d’Amorim alors que son club de toujours traverse une saison bien compliquée…