Il quitte Brest pour la D2 italienne, « ‍je suis très heureux ‍»

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Malgré un mercato compliqué, Brest brille en Europe. Un joueur avait surpris tout le monde en quittant le club pour changer de vie en toute fin du mercato.

Le Stade Brestois est clairement l’équipe surprise de ce début de saison en Europe, après avoir eu ce statut en Ligue 1 la saison passée. Les Bretons viennent de remporter leurs deux premiers matchs de Ligue des Champions, alors qu’ils étaient dans le 4e chapeau et qu’on ne donnait pas cher de leur peau. Voilà le club armoricain à la deuxième place du classement général, et c’est d’autant plus un exploit que malgré sa place sur le podium l’an passé, Brest a perdu de nombreux joueurs importants cet été, sans forcément tout compenser.

Ce fut en effet une grosse surprise pour les supporters de voir Jérémy Le Douaron, pur breton et joueur décisif ces dernières saisons, claquer la porte dans la foulée du tirage au sort de la Ligue des Champions pour signer à Palerme, en Serie B. Voir un tel joueur s’en aller alors qu’il était l’heure de découvrir l’Europe par la grande porte a beaucoup surpris, mais le joueur récupéré à Saint-Brieuc par le SB29 s’en est justifié dans les colonnes de So Foot.

La Ligue des Champions, non merci

« Comme je disais à mes proches, j’ai 26 ans et j’avais besoin de découvrir autre chose que la France. Une aventure à l’étranger, quoi. Et je suis très heureux d’être parti. Je sais qu’il y avait la Ligue des champions avec Brest, donc ce n’était pas forcément une décision facile à prendre. Mais j’ai eu cet appel de Palerme début juillet et j’ai réellement senti qu’ils voulaient m’avoir. Ils ont insisté sur le fait qu’ils comptaient sur moi pour remonter et que je faisais partie de l’avenir du club. Un club comme Palerme, qui ne lâche rien jusqu’à la fin du mercato, qui continue d’envoyer des messages, ça m’a fait réfléchir. Surtout que ces derniers mois à Brest, j’avais peut-être perdu cette reconnaissance que j’avais pu avoir auparavant. Et puis à 26 ans, j’avais envie de voir autre chose », s’est justifié Jérémy Le Douaron, qui prend son pied à distance en voyant ses anciens coéquipiers briller en Ligue des Champions. De quoi lui donner le sourire, alors qu’il n’a pas encore été décisif avec le club de Sicile, qui se cale dans la première partie de tableau de Serie B pour le moment.