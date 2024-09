Ousmane Dembélé brille, le Barça l'achète enfin

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Joueur important du système de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est arrivé dans la capitale après six saisons passées au FC Barcelone. Sept ans après ses débuts en Catalogne, le club espagnol vient à peine de régler l’intégralité du transfert auprès du Borussia Dortmund.

Ousmane Dembélé fait désormais le bonheur du Paris Saint-Germain. Meilleur passeur de Ligue 1 l’an dernier, l’attaquant français doit travailler sa finition, et il le sait. Son entraîneur Luis Enrique le lui a confirmé ces dernières semaines, et le travail commence peut-être déjà à payer. Face à la Belgique, l’ancien de Dortmund a trouvé le chemin des filets, ce qui est assez rare en sélection, mais a contribué au large succès de son pays contre la Belgique en Ligue des Nations en début de semaine. Des progrès qu’il va devoir confirmer en club, lui qui va disputer sa deuxième saison au PSG après être arrivé en 2023 en provenance du FC Barcelone. Justement, son ancien club, qui l’a recruté en 2017 pour un montant de 105 millions d’euros plus des bonus en provenance du Borussia Dortmund, vient à peine de régler le dernier paiement du joueur auprès de la formation allemande.

Le gâchis du Barça pour l'après-Neymar

🟡⚫️💸 According to BILD, all the bonus payments from the Ousmane Dembélé transfer from Borussia Dortmund to Barcelona have been paid.



“The total sum amounts to €148m”, BILD reports. pic.twitter.com/7M3HgIdjEO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024

Selon les informations de Bild, le FC Barcelone vient de régler définitivement la dette envers Dortmund au sujet de l’ailier français, qui a inscrit 40 buts et délivré 43 passes décisives en 185 matchs toutes compétitions confondues avec les Blaugrana avant d’être transféré 50 millions d’euros au Paris Saint-Germain il y a un an. D’après la source allemande, le Barça devait régler 148 millions d’euros au finaliste de la dernière Ligue des Champions, bonus compris, ce qui est désormais chose faite. Un an après l’avoir vendu et sept ans après l’avoir fait signer en tant qu’espoir à polir à l’époque, le Barça a enfin tenu parole et a payé Dortmund jusqu'au dernier centime. Le club catalan avait d’autres priorités cet été, et a dû dégraisser son effectif afin d’enregistrer la signature de Dani Olmo dans le groupe éligible à la sélection en Liga.

Mieux vaut tard que jamais, mais le Barça est désormais à jour sur le dossier Ousmane Dembélé. Pour le plus grand plaisir du BVB, au désarroi des finances catalanes puisque les supporters se demandent encore comment le FC Barcelone a vendu Neymar pour 222 ME au PSG, et a tout misé, et même plus, sur deux joueurs que sont Ousmane Dembélé et Coutinho.