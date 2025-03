Le PSG lui dit non, Mohamed Salah s’offre au Barça

Dans : Mercato.

En fin de contrat avec Liverpool au mois de juin, Mohamed Salah ne rebondira pas au PSG cet été. L’international égyptien, qui souhaite rester en Europe pour la suite de sa carrière, s’est proposé au FC Barcelone.

Aussi fou que cela puisse paraître, Mohamed Salah n’a toujours pas de club pour la saison prochaine. Malgré ses 32 buts et ses 22 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, l’international égyptien n’a toujours pas prolongé avec Liverpool… et les clubs européens n’ont pas l’air de se battre pour le récupérer. La preuve, le Paris Saint-Germain n’est pas intéressé, malgré les excellentes relations entre le joueur de 32 ans et Nasser Al-Khelaïfi. La situation devient crispante pour Mohamed Salah, qui dispose d’une offre colossale de l’Arabie Saoudite mais qui privilégie toujours l’Europe pour la suite de sa carrière, selon le journal Sport.

Le média espagnol révèle que l’attaquant de Liverpool s’est offert FC Barcelone en tant que joueur libre, ce qui ne signifie pas pour autant que la venue de l’Egyptien en Catalogne est acquise. Loin de là, puisque nos confrères affirment que pour boucler la signature de Mohamed Salah, le Barça exige de la part de l’attaquant des Reds qu’il diminue considérablement son salaire, estimé actuellement à près de 18 millions d’euros par an sur les bords de la Mersey. Des émoluments bien trop importants pour l’actuel leader de la Liga et cela même sans indemnité de transfert.

Mohamed Salah trop cher pour le Barça ?

Reste maintenant à voir si Mohamed Salah acceptera de sacrifier une partie importante de son salaire à 32 ans pour rester en Europe et découvrir la Liga dans l’un des plus grands clubs du monde. En parallèle, Liverpool continue de négocier avec Mohamed Salah pour une prolongation de son contrat. Mais là aussi, des points de désaccord existent, notamment en ce qui concerne la durée du bail. Les négociations se poursuivent donc entre l’entourage de Salah et les différents clubs intéressés. Avec toujours un espoir pour l’Arabie Saoudite de rafler la mise, dans le cas où ni Liverpool, ni le Barça, ni aucun autre club européen ne viendrait combler les exigences du joueur égyptien.