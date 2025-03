Le rêve américain est terminé, Griezmann veut rester à l'Atlético ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'avenir d'Antoine Griezmann reste flou depuis plusieurs mois mais une tendance se dégage à présent dans la presse espagnole et c'est une surprise.

Le joueur français apprécie les Etats-Unis et un transfert en MLS semblait inévitable. Les médias ont évoqué l'intérêt du Los Angeles FC, le club de ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud. Cependant, énorme retournement de situation ce mercredi soir selon le quotidien espagnol AS. En effet, Antoine Griezmann envisage de prolonger son aventure à l'Atlético Madrid d'une année supplémentaire. Grizou a rencontré ses dirigeants au cours de la semaine pour évoquer l'avenir. Diego Simeone est très content du niveau du Français et souhaite continuer avec lui, de quoi pousser le Français à vouloir poursuivre la collaboration. Le joueur doit revoir sa direction très prochainement pour officialiser la chose et ainsi démarrer une 10e saison chez les Colchoneros.