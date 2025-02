Lens ‍: Danso à Rennes, ça sent le roussi ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le Stade Rennais bataille depuis plusieurs jours pour obtenir la signature de Kevin Danso en provenance de Lens. Mais dans ce dossier, le club breton est désormais en mauvaise posture.

Après avoir bouclé la venue de Lilian Brassier, le Stade Rennais espère accueillir encore un renfort en défense centrale d’ici la fin du mercato hivernal. La priorité du club breton se nomme Kevin Danso, mais le dossier de l’international autrichien du RC Lens est compliqué. Si la Juventus Turin a lâché l’affaire, ce n’est pas le cas de Wolverhampton et selon le journaliste Sacha Tavolieri, c’est actuellement le club anglais qui tient la corde pour accueillir le roc autrichien. Et pour preuve, un accord aurait été trouvé entre les Wolves et le RC Lens pour le prêt payant de Kevin Danso.

Les conditions de cet accord n’ont pas été révélées mais dans le camp breton, on refuse de revoir à la hausse la dernière proposition qui s’élevait à 30 millions d’euros. La piste Kevin Danso se complique donc pour Rennes, qui pourrait renoncer à la venue du défenseur lensois, lequel ne rejoindrait donc pas ses anciens coéquipiers Brice Samba et Seko Fofana sur les bords de la Vilaine. La question est maintenant de savoir si le joueur autrichien de 26 ans donnera son feu vert définitif pour signer à Wolverhampton. Pour s’assurer de cela, le club anglais a promis à Kevin Danso un salaire supérieur à celui proposé par Rennes. C’est ce que l’on appelle assommer la concurrence.