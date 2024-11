LdC ‍: Al-Khelaïfi insulté, le Bayern Munich s'excuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fait extrêmement rare, le président d’un club adverse a été insulté par les supporters locaux lors du match entre le PSG et le Bayern Munich. Nasser Al-Khelaïfi a été visé par une banderole des supporters allemands.

Nasser Al-Khelaïfi se souviendra longtemps de son déplacement à Munich en ce mois de novembre 2024. D’abord car son équipe du Paris Saint-Germain a perdu face au Bayern (1-0) mais surtout car il a été insulté par les supporters du club bavarois. Fait suffisamment rare pour être souligné, Nasser Al-Khelaïfi a été la cible d’une très longue banderole des supporters du Bayern Munich. « Ministre, propriétaire de club, détenteurs de droits, membre exécutif de l’UEFA et président, le tout en un. Le foot c’est moi ? Fu… off, ploutocratic Al-Khelaïfi » pouvait-on lire dans la banderole du kop allemand.

😡😡🤬 Los aficionados del Bayern tenían preparada esta pancarta para Al Khelaïfi:



¿Ministro, propietario de un club, dueño de los derechos de TV, exmiembro de la UEFA y presidente de la ECA, todo a la vez?



¿Que el fútbol es nuestro?

¡Vete a la m*** Al-Khelaïfi plutocrático! pic.twitter.com/IWJcQcepCn — MARCA (@marca) November 26, 2024

Un message que la direction du Bayern Munich ne partage pas puisque dans un communiqué publié ce mercredi, le club allemand s’est excusé auprès du président du Paris Saint-Germain. « Le FC Bayern présente ses excuses et se sent offensé lorsque ses adversaires et leurs représentants dans son stade se sentent personnellement attaqués de cette manière et sur ce ton. Le club précise que ces banderoles n’ont pas été autorisées et ne reflètent pas sa position » a publié le Bayern Munich sur son site officiel. Au vu du pouvoir et de l’influence de Nasser Al-Khelaïfi à l’UEFA, le club bavarois a sans doute mal vécu les insultes des ses propres supporters à l’encontre du patron du PSG, d’où la nécessité de s’excuser platement dans un communiqué ce mecredi.