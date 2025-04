PSG ‍: Bertrand Latour est subjugué par le phénomène Désiré Doué

Dans : PSG.

En très grande forme avec le PSG ces dernières semaines, Désiré Doué a confirmé sa montée en puissance avec son but magnifique inscrit face à Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Préféré à Bradley Barcola pour accompagner Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ce mercredi soir face à Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des Champions, Désiré Doué a rendu à Luis Enrique la confiance accordée par le coach espagnol. Auteur d’un nouveau but splendide, l’ancien Rennais a permis au PSG d’égaliser quelques minutes seulement après l’ouverture du score des Anglais. Un nouveau bijou dans la collection du néo-international français qui prouve son importance à présent dans l’effectif parisien.

Bertrand Latour est fan de Désiré Doué

Ce n’est pas Bertrand Latour qui va dire le contraire. Dans le debrief de Canal+ après la victoire du Paris Saint-Germain (3-1), le journaliste a exprimé toute son admiration pour celui dont l’éclosion lui rappelle celle d’un certain Kylian Mbappé il y a huit ans. La comparaison est flatteuse, espérons pour Désiré Doué de marcher sur les traces de l’actuel numéro neuf du Real Madrid.

« Aston Villa était très frileux et sans doute trop frileux, la meilleure équipe a gagné. Ce n’est pas une énorme surprise compte tenu de ce que fait le PSG depuis des semaines. Paris a failli mourrir en phase de ligue de l’inefficacité de ses attaquants. Elle a pris son envol depuis longtemps maintenant grâce au talent de ses joueurs offensifs, de Kvara, de Dembélé et de Doué qui est devenu un titulaire. On assiste depuis quelques semaines maintenant à l’éclosion d’un joueur, comme on en a pas vu depuis très longtemps. 2017 a marqué l’envol de Mbappé et je crois que 2025 va marquer celui de Doué » a livré Bertrand Latour, véritablement subjugué par le talent hors du commun d’un joueur qui a mis tout le monde d’accord en moins d’une saison au Paris Saint-Germain et à seulement 19 ans. Une véritable performance.