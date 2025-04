LdC ‍: Le PSG s'offre un record vertigineux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vainqueur d’Aston Villa ce mercredi soir (3-1), le Paris Saint-Germain a profité de ce quart de finale aller de Ligue des Champions pour battre un record.

Avec trois buts supplémentaires, le PSG a atteint la barre des 28 buts inscrits depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Canal+ nous apprend que c’est la première fois que le champion de France en titre atteint ce cap sur une saison de Ligue des Champions. Un record vertigineux alors que l’on peut penser que l’équipe de Luis Enrique va encore disputer au minimum trois matchs de C1 cette saison avec le quart de finale retour face à Aston Villa, et la potentielle double confrontation en demi-finale face à Arsenal ou le Real Madrid. Une statistique de plus qui prouve que ce PSG version 2024-2025 a un petit truc en plus.