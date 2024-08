OL ‍: Un club appartenant aux Saoudiens au secours de Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En quête de liquidités et de place dans son vestiaire, l'OL doit vendre Rayan Cherki cet été. Après l'échec d'un transfert au PSG et surtout à Dortmund, le club rhodanien a peut-être trouvé un acheteur en Angleterre.

Sensation du football français et européen dès ses 16 ans, Rayan Cherki ne bénéficie plus de la même aura 4 ans plus tard. Alors que le jeune lyonnais a été mis sur le marché dès le début du mercato estival, l'OL n'a pas réalisé la moindre vente. Pourtant, la direction lyonnaise n'a pas été gourmande avec un prix de départ situé entre 15 et 20 millions d'euros et une volonté affichée de se débarrasser du jeune milieu. Il faut dire que Cherki arrive en fin de contrat dans un an et qu'il ne veut pas prolonger à l'OL. En plus, les Gones ont été très dépensiers dans le secteur offensif et ils doivent dégraisser un peu leur effectif.

Rayan Cherki vers Newcastle ?

Malheureusement, cette vente tarde à se conclure. Présent aux JO avec l'Equipe de France, Rayan Cherki n'a pas convaincu le Borussia Dortmund de miser sur lui. Le PSG et son président Nasser Al-Khelaifi ont préféré ne pas faire affaire avec l'entourage de Cherki où figure notamment Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Désormais, l'OL se tourne vers l'Angleterre comme le confirme le NUFC Feed. Le média proche du club de Newcastle voit les Magpies passer à l'action prochainement. Il faut dire que Cherki était une cible du club à l'été 2023. Le joueur de l'OL était encore suivi récemment et le retrait de Dortmund redonne espoir de finaliser un transfert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Les 15 millions d'euros réclamés par l'OL constituent un prix bon marché pour Newcastle, surveillé de près par les autorités financières de Premier League. Le profil de Cherki, dribbleur et excellent passeur, ferait du bien aux Magpies. En plus, il leur rappelle celui d'un ancien joueur chéri : Hatem Ben Arfa. Une comparaison d'autant plus pertinente qu'elle a été faite par Frank Lebœuf chez ESPN. Cependant, si les qualités de Ben Arfa se retrouvent chez Cherki, on peut en dire autant des défauts puisqu'il porte beaucoup le ballon comme son aîné. A voir si Newcastle passera outre surtout au vu du prix fixé par l'OL. La dernière fois que Newcastle est venu voir l'OL, il n'avait pas eu à le regretter avec Bruno Guimaraes.