Lacazette c’est fini, l'OL doit tourner la page

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire à Nice dimanche soir, Alexandre Lacazette n’a pas livré une performance inoubliable. Au contraire, le capitaine de l’OL semble de plus en plus emprunté, ce qui n’a pas échappé à Daniel Riolo.

Remplaçant en Europa League à Bucarest jeudi soir, Alexandre Lacazette a retrouvé sa place dans le onze de départ pour le déplacement périlleux de l’Olympique Lyonnais à Nice ce dimanche. Le capitaine lyonnais, très esseulé en première mi-temps, n’a pas vraiment brillé. C’est d’ailleurs au moment de sa sortie que les Gones ont accéléré et se sont imposés, même si Nuamah et Cherki ont été plus impactant que Mikautadze parmi les entrants. La prestation compliquée de Lacazette sur la Côte d’Azur fait tout de même dire à Daniel Riolo qu’il serait grand temps pour Paulo Fonseca de tourner la page avec l’ancien buteur d’Arsenal. Pour le journaliste de RMC, le rôle d’Alexandre Lacazette doit évoluer, et le « Général » doit accepter d’être à présent un remplaçant plutôt qu’un titulaire indiscutable.

Daniel Riolo réclame Mikautadze titulaire à l'OL

🗣️ @DanielRiolo : "Physiquement, c'est très compliqué pour Lacazette. Il ne doit plus être titulaire et il va falloir le mettre sur le banc avec intelligence." pic.twitter.com/QXQRIh1SRq — After Foot RMC (@AfterRMC) March 9, 2025

« Lacazette on l’adore, mais physiquement c’est très compliqué. Il devrait accompagner, faire seulement les fins de match, on devrait s’en servir autrement car il va finir par faire de la peine. Moi je pense que les supporters lyonnais auront toujours du mal à dire à Lacazette de sortir et de faire jouer Mikautadze. Ca leur fait mal au coeur car c’est un gars à eux, c’est dommage qu’on en arrive à ça. Il faut que ce soit fait avec intelligence pour qu’il soit sur le banc, qu’il accompagne. Il n’est plus assez bon pour être titulaire. Il a mis des buts la semaine dernière, mais son bilan est faiblard. Tu as un gros match à Nice, tu arrives à le gagner, c’est capital, mais tu as un gros match, fais démarrer ton plus jeune attaquant. Envoie Mikautadze titulaire, il faut lui donner la place » a analysé le journaliste de l’After Foot, de moins en moins convaincu par les performances d’Alexandre Lacazette et cela malgré le doublé du capitaine lyonnais face à Brest la semaine dernière. Reste que pour l’équilibre de son vestiaire et la gestion de son groupe, Paulo Fonseca a peu de chances de déclasser ainsi son capitaine d’ici la fin de la saison.