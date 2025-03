OL ‍: Pierre Sage surprend tout le monde

Dans : OL.

Écarté de son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Pierre Sage n’a pas une rengaine tenace à l’encontre de John Textor vu qu’il aurait accepté de revenir si le président américain l’avait appelé après la sanction de Paulo Fonseca.

Pierre Sage l’a déjà dit, il espère revenir à Lyon un jour pour compléter une histoire inachevée sur le banc de touche de l’OL. Passé par de nombreux postes au sein du club lyonnais, et notamment au centre de formation, Sage a vécu une grosse année sur un nuage en enchaînant les exploits avec l’équipe première des Gones. Nommé en novembre 2023 après l’échec avec Fabio Grosso, l’entraîneur français a d’abord sauvé son club, puis l’a ramené en Coupe d’Europe et en finale de la Coupe de France la saison passée. Durant cet exercice 2024-2025, Sage a grandement contribué à la qualification de l’OL pour la phase finale de l’Europa League, tout en étant un acteur principal du bon parcours de Lyon en L1. Malgré tout, le technicien de 44 ans a été viré par John Textor en janvier dernier. Suite à une série de résultats décevants, avec notamment une élimination contre les amateurs de Bourgoin (N3) en CDF, Sage a été remplacé par Paulo Fonseca. Un entraîneur qu’il respecte mais qu’il aurait bien pu remplacer si Textor avait refait appel à lui après la lourde sanction de l’entraîneur portugais.

« Le choix du 2e club sera très important »

« Je pense qu'un jour je re-entraînerai Lyon. Si John Textor m'avait rappelé après la sanction de Paulo Fonseca, j'aurais dit oui sans hésiter. Quoi qu’il en soit, le prochain choix sera sûrement le plus important de ma carrière. Le premier choix que j'ai eu avec l'OL est une base, mais est-ce que c'est ma base ? Le choix du 2e club sera très important. Habib Beye ? Il était en salle d’attente, mais c’est sûr qu’il allait y arriver, parce que pour moi, c’est un bon coach et ce sera un très grand coach, j’en suis convaincu. Il l’a prouvé au quotidien lors de l’expérience qu’on a partagée en commun au Red Star et il est en train de le confirmer à un niveau supérieur. Je lui imagine un bon avenir. Si on est toujours lié ? Complètement. Si c’est possible que je redevienne son adjoint un jour ? Franchement, oui », a lancé, sur Canal+, l’ancien entraîneur de l’OL, qui espère trouver un joli projet en France ou à l’étranger en vue de la saison prochaine… et pourquoi pas à Lyon si Fonseca venait à ne pas remplir tous ses objectifs.