Impossible de faire appel, la LFP torture l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Paulo Fonseca apprenait qu'il écopait de 9 mois de suspension suite à son dérapage envers Benoît Millot. Une sanction jugée beaucoup trop lourde par le Portugais mais aussi l'OL, qui compte bien faire appel.

L'OL a fait une superbe opération en Ligue 1 ce dimanche soir en allant battre Nice sur ses terres. De quoi se rapprocher encore un peu plus des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Il reste cependant du chemin aux Gones avant d'y parvenir. Surtout sans entraineur présent sur son banc les jours et soirs de match. Pour rappel, Paulo Fonseca a récemment pris 9 mois de suspension après avoir fait un tête contre tête avec Benoît Millot. Tout n'est peut-être pas perdu pour le Portugais, qui pourrait voir l'OL faire appel de la sanction. Mais encore faudrait-il pouvoir être notifié de la sanction de la part de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

L'OL veut tout tenter pour sauver Paulo Fonseca

Comme rappelé ce lundi par Olympique et Lyonnais, les Gones attendent en effet encore la notification de la sanction de la part de la commission. Pour rappel, l'OL est obligé d'attendre d'avoir des nouvelles de la LFP pour pouvoir par la suite saisir la commission supérieure d’appel de la FFF et ce, dans un délai de sept jours. Ce n'est pas la première fois cette saison que l'Olympique Lyonnais doit faire preuve de patience après une sanction. C'était déjà le cas avec la DNCG. Outre la commission supérieure d’appel de la FFF, la direction lyonnaise pourrait ensuite faire un appel devant le CNOSF et le tribunal administratif. Si l'OL veut éviter d'en arriver là, le club rhodanien explore toutes les options pour faire revenir Paulo Fonseca le plus rapidement possible sur son banc.