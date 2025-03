OL ‍: Fonseca bloqué dans le bus, Pierre Sage prend sa défense

Dans : OL.

Ce dimanche soir, à l’occasion du match de L1 entre son Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, Paulo Fonseca a officiellement commencé à purger sa très longue suspension de neuf mois. En avant-match, on a vu le coach portugais donner les dernières consignes à ses joueurs à la descente de bus avant l’entrée des acteurs dans les travées de l’Allianz Riviera.

Dans une scène assez lunaire, l'ancien coach du Milan AC s’est ensuite posé dans le bus de son club pour potentiellement regarder le match. Si cette situation semble un peu ubuesque, la sanction de Fonseca est respectée, même si celle-ci semble bien lourde pour Pierre Sage.



« La sanction est très lourde »

"Je pense que la sanction est très lourde, mais malgré tout on a un devoir d'exemplarité" 🗣️



Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, le prédécesseur de Fonseca s’est étonné de la longueur de la suspension du coach portugais. « Le geste de Paulo Fonseca est assez fou. La saison dernière, j’ai joué deux fois contre l’équipe de Paulo Fonseca et il n’avait jamais eu un mot plus haut que l’autre. Il faut se dire que ce geste est arrivé une fois dans un espace temps. Donc je pense que la sanction est très lourde, mais malgré tout on a un devoir d'exemplarité. Je pense que le message qu’on fait passer aux éducateurs doit être meilleur. Et ce qui se passe après doit être à la hauteur des besoins, car tout le monde a besoin de comprendre », a lancé l’ancien entraîneur de l’OL, qui sait que Fonseca aura bien du mal à diriger son équipe lors des matchs de L1 sans être sur son banc de touche. Mais il en va ainsi après la sanction de la commission de discipline de la LFP, qui a voulu donner une sanction exemplaire à Fonseca pour son agression sur un arbitre…