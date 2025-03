Labrune et Al-Khelaïfi, l'OL tient sa théorie du complot

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL ne digère pas la sanction prononcée contre Paulo Fonseca, et estime que la commission de discipline n'a pas été objective.

Le PSG estime que les médias lui cherchent des problèmes et ne respectent pas les investissements effectués en France par le Qatar. L’OM parle de « corruption » et d’un arbitrage téléguidé à chaque rencontre pour le faire tomber. La théorie du complot touche désormais l’OL après la suspension de neuf mois de Paulo Fonseca décrétée par la commission de discipline ce mercredi. Pour avoir pété un plomb et confronté tête contre tête l’arbitre de Lyon-Brest, l’entraineur portugais a été invité à réfléchir longuement à ses actes, et au caractère sacré de l’arbitre.

L'OL dément être parano

Immédiatement, par la voix de son propriétaire John Textor, le club lyonnais a soutenu son entraineur. La faute n’est pas oubliée, mais les excuses n’ont pas été prises en compte et la sanction est jugée totalement disproportionnée aux yeux de la formation rhodanienne. Cela va même plus loin puisque selon Le Progrès, on estime clairement à l’OL que la commission de discipline n’a pas été impartiale aux yeux des précédents. Cela même si ce n’est heureusement pas arrivé aussi souvent qu’un entraineur soit aussi menaçant avec un officiel en Ligue 1.

« Deux poids, deux mesures », est la réflexion du club lyonnais par rapport aux neuf mois de suspension de Fonseca. « On n’est pas parano, mais on n’est pas sûr d’avoir eu un traitement objectif, les dés étaient pipés d’avance », a confié une source lyonnaise au Progrès. L’objet de ce traitement injuste, ce serait bien évidemment le poids de Nasser Al-Khelaïfi dans les instances et les relations délétères que le dirigeant qatari possède avec le propriétaire de l’OL. Mais aussi les attaques de John Textor envers Vincent Labrune à propos des droits télé, qui auraient donc provoqué cette vengeance de la part de la Ligue. Une façon, une fois de plus, de remettre tout en cause dans le fonctionnement du football français, et beaucoup moins l’attitude menaçante de Paulo Fonseca que l’OL a beaucoup de mal à condamner.