OL ‍: Perri fait comme Alisson, les Lyonnais sont en feu

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a fait un grand pas vers une qualification pour les quarts de finale de l’Europa League en allant battre le Steaua Bucarest chez eux (3-1), grâce notamment à un grand Lucas Perri.

Débarqué à Lyon en janvier 2024, Lucas Perri a eu la lourde tâche de succéder à Anthony Lopes, une véritable légende vivante du côté du Groupama Stadium. Mais match après match, le gardien brésilien prouve qu’il a bien les épaules pour être le grand gardien que l’OL a besoin pour remplir ses objectifs. Ce jeudi soir encore, l’ancien portier de Botafogo a montré toute l’étendue de son talent contre Bucarest (3-1). Car si Lyon abordera son huitième de finale retour au Groupama Stadium avec deux buts d’avance, c’est en grande partie grâce à Perri. Si l’entrant Malick Fofana a marqué un doublé final qui a donné l’avantage aux Gones, le gardien lyonnais a effectivement maintenu son équipe en vie à plusieurs reprises tout au long de la rencontre.

Perri, un match à la Alisson



#FCSB 1-3 #OL

Et on n'oubliera pas cet arrêt de Perri juste avant le second but de Fofana

(90+5ᵉ mn)#FCSBOL pic.twitter.com/0um41IHho7 — OL+ (@OL__Plus) March 6, 2025

En première période d’abord, quand Perri a sorti deux parades de grande classe sur les têtes d’Edjouma avec une claquette sous la barre (19e) et de Ngezana à bout portant sur sa ligne (21e). Puis en fin de match, alors que son équipe venait de repasser devant, Perri s’est de nouveau montré décisif en stoppant une tête de Dawa sur corner (89e)... avant de réaliser une avant-dernière passe décisive. Vu que c'est après sa belle relance sur Cherki que Fofana a marqué le but du break pour donner un avantage certain à l’OL. Autant dire que Paulo Fonseca peut clairement remercier son gardien, félicité par les suiveurs de Lyon et même comparé à son compatriote Alisson, auteur d’un grand match contre le PSG en Ligue des Champions.

Perri est en train de passer un message à Alisson.



Ce n’est pas le seul gardien brésilien qui est au top niveau. — Samuel (@_SamuelAS) March 6, 2025

Perri a fait la plus grande performance d’un gardien brésilien cette semaine. — Sofiane (@___Sofiane) March 6, 2025

Perri homme du match de loin



Des arrêts monstrueux et une avant dernière passe — Yannis (@Yannis_LB) March 6, 2025