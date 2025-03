OL ‍: Fonseca viré, l’énorme feinte de Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a beau avoir soutenu Paulo Fonseca, l'OL s'est préparé juridiquement à toutes les éventualités pour l'avenir de son entraineur portugais, lourdement suspendu pour ses agissements.

L’Olympique Lyonnais peut-il réellement garder un entraineur qui ne peut pas diriger son équipe les jours de matchs ? La question va se poser inévitablement, et la réponse n’est pas si évidente que cela. Depuis l’annonce de sa suspension de neuf mois en raison de son tête à tête avec Benoit Millot lors du match face à Brest, Paulo Fonseca a bénéficié du soutien de son club. Très peu de messages pour condamner ce geste terrible pour l’image du football notamment auprès du monde amateur, et beaucoup de soutien affiché par l’OL à son entraineur. Laurent Prud’homme avait préféré saluer la volonté d’immédiatement s’excuser de son coach, les joueurs ont tous été solidaires dans leurs déclarations ou dans leur célébration lors du match face à Bucarest, et John Textor a même pris la parole pour assurer que le Portugais était l’homme qu’il fallait à l’OL et que cette suspension ne changeait rien.

Textor n'a donné aucune garantie

Le club lyonnais va certainement faire appel de cette sanction, pour essayer de la réduire et de la rendre plus acceptable pour continuer l’aventure commune avec l’ancien coach de l’AS Roma et du Milan AC. Mais son limogeage n’est pas totalement exclu en fin de compte, si ses capacités à entraîner sont inutilisables pour ce qui compte le plus : les matchs. En effet, Le Parisien soulève plusieurs points ce vendredi pour évoquer la situation de Paulo Fonseca.

L’OL va certainement supprimer sa prime d’éthique pour le mois de mars, ce qui correspond à 20% de son salaire. Un avertissement est aussi probable, car cela pourrait permettre de se couvrir en cas de futur licenciement pour faute grave. « Celui-ci pourrait être enregistré dans son dossier et servir de base pour un licenciement futur », explique l’avocate mandataire sportive Maitre Linda Aouadi, pour qui le discours de soutien de John Textor n’a aucune valeur juridique. « Ce soutien n’a pas de portée juridique. Cela ne les empêche[ra] pas de décider d’un licenciement si la situation venait à évoluer », confirme l’avocate au Parisien, histoire de rappeler que le propriétaire de l’OL avait encore les cartes en mains si la situation avec Paulo Fonseca ne s’arrangeait pas.