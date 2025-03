OL ‍: La prime triplée par Textor ‍? Son montant va vous faire rire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor est intervenu en direct dans le vestiaire de l'OL, après la victoire à Nice, via le téléphone d'Alexandre Lacazette. Le patron américain de l'Olympique Lyonnais a annoncé une triple prime, mais cela ne va pas bien loin.

Forcément heureux de la victoire de son club contre Nice, un match qui était décisif dans la course à un possible ticket pour la Ligue des champions, John Textor s'est engagé à tripler la prime de victoire de ses joueurs et de son staff. Une tradition assez ancienne dans le football, mais que l'on ne voyait plus trop. Forcément, au moment où l'OL a fait un plan social et a été obligé de trouver des accords afin de payer des fournisseurs qui attendaient le règlement de factures, cela a fait causer. Mais comme l'explique Le Progrès, le montant de cette fameuse prime de victoire n'est pas réellement à la hauteur des fantasmes, loin de là même. Car si cela est tout de même une petite somme, ce n'est pas du tout en corrélation avec le salaire actuel des joueurs de l'Olympique Lyonnais.

500 euros par victoire, Textor ne s'est pas ruiné

Le quotidien régional précise en effet que la prime initiale est de 500 euros. En effet, l'été dernier, face aux difficultés financières de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants de l'OL avaient négocié avec Alexandre Lacazette, représentant des joueurs, une baisse des primes. Et la prime de victoire, qui était de 2.500 euros l'an dernier, est tombée à 500 euros cette année, avec toutefois la possibilité qu'elle soit revalorisée si le club rhodanien se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Globalement, c'est donc 1.500 euros que les joueurs toucheront suite au triplement de la prime décidé par John Textor dans l'euphorie de la victoire. Pas de quoi déstabiliser la comptabilité d'Eagle Football Groupe. Comme le fait remarquer, certains clubs de National attribuent des primes de 500 euros lors de victoires importantes, il n'y a donc pas de quoi crier au scandale.