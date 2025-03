OL ‍: Paulo Fonseca a une astuce imparable pour parler à ses joueurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présent dans la délégation lyonnaise qui se déplace ce dimanche à Nice, Paulo Fonseca sera en liberté surveillée du côté de l'Allianz Riviera. Suspendu jusqu'en novembre, l'entraîneur portugais n'a pas le choix.

L'Olympique Lyonnais le sait, Paulo Fonseca sera observé de très près par tout le monde, le technicien portugais n'ayant pas le droit d'entrer en contacte avec ses joueurs et son staff, puisque la commission de discipline de la LFP lui a interdit d'accéder aux vestiaires. Et si l'ancien coach de l'AC Milan était tenté de se placer dans les tribunes, à proximité de son banc de touche, il serait rappelé à l'ordre. En effet, comme le rappelle Le Parisien, en cas de suspension, les entraîneurs ont une place très spécifique réservée dans les stades. Et ce sera donc le cas pour Paulo Fonseca à Nice. « En tribune, son placement est, lui aussi, réglementé : il devra s’installer au minimum au huitième rang à partir de la dernière rangée du banc de touche, quelle que soit la configuration du stade », explique Julien Huët. Et c'est de cette place que le technicien pourrait tout de même avoir une solution pour communiquer indirectement avec ses joueurs.

Paulo Fonseca ne sera pas seul dans les tribunes de Nice

🗨 « Il continue à nous entrainer et à nous donner les consignes. En tant que joueurs professionnels, on a l’expérience pour gérer cela. »



🎙 Avant notre déplacement à Nice, @ClintonMata19 s’exprime sur la situation actuelle avec la sanction concernant le coach 🔴🔵#OGCNOL pic.twitter.com/U6nPljHeNZ — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2025

Notre confrère explique que dans les tribunes de l'Allianz Riviera, Paulo Fonseca sera installé avec ses analystes vidéos, et c'est une astuce bien connue des entraîneurs que révèle notre confrère : « L’astuce est bien connue dans le milieu. Depuis la tribune, l’entraîneur devrait suivre la rencontre aux côtés de ses analystes vidéo, qui, eux, ont toute latitude pour descendre au vestiaire à la pause. Difficile d’imaginer que la Ligue puisse empêcher ces derniers de transmettre quelques messages ciblés de la part du technicien portugais… ». On imagine mal le délégué de la LFP venir espionner ce que vont se dire Paulo Fonseca et ses adjoints installés à côté de lui. Faute de pouvoir venir dans le vestiaire à la mi-temps, Fonseca pourra tout de même faire passer des messages et des consignes à ses joueurs.