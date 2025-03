Al-Khelaifi veut tuer l'Olympique Lyonnais, une star accuse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Comme d'autres clubs, l'OGC Nice a décidé de déposer une réclamation suite à la présence de Thiago Almada sur la feuille de match lors du match contre l'Olympique Lyonnais. Nasser Al-Khelaifi est accusé d'être à la manoeuvre.

Star de RMC, Daniel Riolo a décidé de s'en prendre à Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune qu'il cartonne régulièrement. Mais cette fois, le journaliste vedette s'en prend très salement au président du Paris Saint-Germain et de Beinsports qu'il accuse clairement de tirer les ficelles pour faire mal à l'Olympique Lyonnais. On le sait, le dirigeant qatari du PSG n'aime pas John Textor et il aurait décidé d'en faire une affaire personnelle. C'est du moins le scénario proposé par Daniel Riolo, lequel nourrit les rumeurs de complot anti-OL, tout cela alimenté par la très lourde sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à Paulo Fonseca. Mais c'est avec Thiago Almada qu'Al-Khelaifi aurait décidé s'en prendre à Textor.

Textor vs Al-Khelaifi, c'est la guerre

Sur l'antenne de RMC, notre confrère a donné sa version des faits et sur les raisons qui poussent la totalité des clubs à faire réclamation contre l'Olympique Lyonnais depuis que Thiago Almada a signé à l'OL. « La déclaration de Jean-Pierre Rivère dans l’avant-match le confirme, il a avoué qu’il y avait une décision commune de couler l’OL et de les planter au maximum de ce qu’on pouvait faire. Ils ont tous donné leur parole au président de la LFP, et donc à Nasser Al-Khelaïfi de couler l’OL et de poser réclamation à chaque fois. L’un ou l’autre, c’est la même. C’est marrant comme aveu de la part de Rivère. Ça fait plusieurs mois que je suis très excité sur ce dossier. Il se passe des choses complètement folles dans notre football » accuse Daniel Riolo.

Pour l'instant, aucune réclamation n'a abouti, mais les clubs qui ont été déboutés ont décidé de faire appel, estimant que l'Olympique Lyonnais avait roulé tout le monde en faisant signer le champion du monde argentin alors que la DNCG lui interdisait de se renforcer. En attendant, Nasser Al-Khelaifi sera mardi à Liverpool, bien loin des polémiques, tandis qu'il fera l'objet d'un Complément d'Enquête sur France 2 le 27 mars prochain. Une émission qui sera regardée par l'ensemble des dirigeants du football français, et pas seulement ceux du PSG et de l'OL.