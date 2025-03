Indice UEFA ‍: Merci l’OL, la France gagne une place

Dans : OL.

La bataille pour la 5e place à l'indice UEFA fait toujours rage, et la France maintient tant bien que mal la cadence.

Semaine contrastée pour les clubs français, avec le bon nul de Lille à Dortmund, la défaite décevante du PSG contre Liverpool et ce jeudi la victoire convaincante de l’OL à Bucarest. Les joueurs de Paulo Fonseca ont fait un joli pas vers les quarts de finale en s’imposant 3-1 dans la capitale de Roumanie. Avec ce succès, l’OL apporte de précieux points à la France. Sur le classement de cette saison, Lyon devient la troisième équipe française à apporter le plus de points, devant Monaco et Brest, mais derrière le PSG et Lille. Cette victoire permet de prendre la 6e place du classement de la saison, devant la Belgique qui n’a pas marqué de points cette semaine. Le Portugal a désormais un point d’avance, et seulement deux clubs en liste, pour aller chercher cette 5e place.

Les Pays-Bas restent menaçants

Mais dans le classement qui compte le plus, celui sur les cinq dernières années et qui détermine le nombre de places attribuées en Ligue des Champions, la course est toujours serrée avec les Pays-Bas. Si l’Ajax a perdu pied contre Francfort, l’AZ Alkmaar est allé chercher une grosse victoire contre Tottenham, et reste juste derrière les Tricolores. La pression sera certainement palpable jusqu’au bout, même si ces 1/8e de finale seront certainement décisifs pour décider du classement final entre la France et les Pays-Bas. Actuellement, la France compte 3,5 points d’avance sur les Néerlandais, et cela ne bougera pas si les deux pays connaissent des résultats similaires.