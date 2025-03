L'OL refuse de tricher en Ligue 1

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche, dans un match qui peut être décisif pour une place en Ligue des champions, l'OL devra totalement se passer de son entraîneur. Et l'adjoint de Paulo Fonseca refuse d'envisager un moyen détourné pour communiquer avec l'entraîneur.

C'est une nouvelle ère qui débute pour Rayan Cherki et ses coéquipiers, puisqu'à partir de dimanche, et jusqu'à la fin du mois de novembre, les joueurs de l'Olympique Lyonnais devront se passer de leur entraîneur lors des matchs de Ligue 1 et d'Europa League. Bien évidemment, le club de John Textor ne restera pas sans patron sur le banc, puisque c'est Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, qui sera aux commandes de l'OL, à commencer par le très attendu match à Nice de dimanche soir. Dans cette opposition entre deux formations qui veulent disputer la prochaine Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais doit composer avec ce handicap forcément important. Et, à la veille de ce duel OGCN-OL, Jorge Maciel a clairement fait comprendre que Lyon ne voulait pas magouiller pour permettre à Paulo Fonseca d'être là sans être là.

Radio OL ne fonctionnera pas dimanche à Nice

OL : Paulo Fonseca, l'étrange absence à ce rendez-vous https://t.co/KYQVGq1Mem — Foot01.com (@Foot01_com) March 8, 2025

Face à la presse, l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais a été franc, aucun plan secret n'est mis en place pour compenser l'absence physique de Paulo Fonseca. « On aura zéro lien et aucun contact dimanche avec Paulo, c'est interdit. Mais cette semaine, on a préparé le match comme toutes les fois, peut-être avec plus de détails, pour anticiper les choses. On a anticipé des scénarios, quels types de problèmes l’adversaire peut poser, comment aborder le match selon les temps de jeu et les moments. Mais le jeu reste pour les acteurs principaux, les joueurs. Le travail de préparation qu’on fait dans la semaine, on y croit, malgré cette situation exceptionnelle », a confié Jorge Maciel, qui remplaçait Paulo Fonseca à l'occasion de cette conférence de presse, ce dernier ayant demandé à ne pas assurer ce rendez-vous pour des motifs personnels. On saura dimanche vers 23h si l'absence de l'entraîneur portugais aura coûté cher à l'Olympique Lyonnais, ou si cela finalement motivé comme jamais les joueurs rhodaniens.